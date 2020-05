Rick and Morty 4: i titoli degli ultimi episodi citano i film con giochi di parole

Rick e Morty stanno per tornare con gli ultimi episodi della quarta stagione dello show animato, creato da Justin Roiland e Dan Harmon per il blocco Adult Swim su Cartoon Network. Al termine della stagione attuale può darsi che passerà poco tempo per vedere gli episodi della stagione 5, nonostante l'emergenza legata al Coronavirus.

Leggendo la lista dei titoli degli episodi si possono notare i giochi di parole e i riferimenti a titoli di film molto noti.

I titoli degli ultimi episodi sono Never Ricking Morty, Promortyus, Childrick of Morty, The Vat of Acid Episode e Star Mort Rickturn of the Jerri.

I riferimenti ai film potrebbero indurre a pensare anche alle trame degli episodi, considerando che Rick and Morty nasce come parodia di Ritorno al futuro.



Rick and Morty racconta le peripezie di Rick, un bizzarro scienziato che si è trasferito nella casa della figlia Beth, e di Morty, il giovane nipote che viene costantemente coinvolto nelle fantastiche avventure che li conducono anche in mondi paralleli.

In Italia non è stata ancora annunciata una data ufficiale di messa in onda dei nuovi episodi. Ricordiamo che lo show fa parte della libreria di Netflix, sulla quale è possibile reperire tutti gli episodi delle stagioni precedenti.

Chris Parnell ha assicurato che gli episodi della quinta stagione arriveranno presto, e la serie potrebbe non risentire delle problematiche legate alla pandemia.

Rick and Morty 4 è la stagione più ambiziosa della serie, con una grande scena alla Game of Thrones.