Rick and Morty 4, niente TV interdimensionale nei nuovi episodi: ecco perché

Intervistato da Comicbook.com per parlare della mid-season premiere di Rick and Morty 4, disponibile negli Stati Uniti dallo scorso 3 maggio e ancora senza una data di uscita italiana, il co-creatore Justin Roiland ha rivelato un importante dettaglio sulla stagione che potrebbe deludere alcuni fan.

"Inizialmente pensavamo che questo episodio sarebbe stato il secondo della nuova mandata" ha detto Roiland sull'episodio 4x06, intitolato 'Never Ricking Morty'. "Lo abbiamo chiamato episodio 7 per così tanto tempo che ho continuato a pensare che sarebbe arrivato dopo il 6, che invece sarà il prossimo. In un certo senso ritorneremo alla serie che tutti conoscono, con avventure dotate di una certa continuità.

Parlando nello specifico di 'Never Ricking Morty', passato già alla storia come "l'episodio del treno giocattolo", Roiland ha rivelato che prenderà il posto della consueta puntata dedicata alla TV via cavo interdimensionale.

"Vedo l'episodio del treno come la TV via cavo interdimensionale di questa stagione. Il momento folle della stagione, un episodio irrilevante ma un po' pazzo" ha spiegato infatti il co-creatore, che di recente ha lavorato anche alla serie animata Solar Opposites in arrivo sempre a maggio negli USA.

In attesa di novità sull'arrivo dei nuovi episodi su Netflix, vi rimandiamo alla nostra recensione della prima parte di Rick and Morty 4.