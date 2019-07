Rick and Morty 4: verrà introdotto un nuovo personaggio per una buona causa

La quarta stagione di Rick and Morty è sicuramente uno degli eventi più attesi per la prossima stagione televisiva, e adesso i suoi autori hanno deciso di lanciare un contest per beneficenza.

Questo contest darà la possibilità a un fortunato fan di essere disegnato come nuovo personaggio da introdurre nel corso di un episodio della nuova stagione; ogni fan dello show che donerà almeno 10 dollari alla causa avrà la possibilità di vincere un viaggio per se e per un amico fino a Los Angeles, incontrare i creatori della serie animata, Justin Roiland e Dan Harmon, e visitare il set e lo studio di produzione. Il vincitore sarà quindi il soggetto per il disegno di un nuovo personaggio di contorno da inserire in uno degli episodi futuri e otterrà anche un pacco regalo con del merchandise di Rick and Morty.

Tutte le donazioni saranno devolute in beneficenza alla NEXT for AUTISM e alla Bergen County's United Way, associazioni impegnato nella trasformazione e nel miglioramento di tutti quei servizi a sostegno di chi è affetto da autismo.

Ricordiamo che durante la seconda edizione dell'Adult Swim Festival verrà presentato in anteprima un episodio della quarta stagione dello show. L'Adult Swim Festival si terrà a Los Angeles nelle giornate di venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre 2019, con la proiezione dell'inedito episodio programmata per il secondo giorno.

La quarta stagione di Rick and Morty, dunque, andrà in onda questo novembre su Adult Swim e sarà poi disponibile su Netflix una volta terminata. Nel cast di guest star è stata confermata anche la presenza di Paul Giamatti come doppiatore d'eccezione.

Roiland e Harmond si sono comunque già portati avanti col lavoro: i due creatori della serie hanno infatti condiviso tramite i loro social delle foto che li vedono alle prese con le idee sulle quali si baserà la quinta stagione dello show.