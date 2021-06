Rick and Morty 5, si avvicina il debutto: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Mancano ormai pochi giorni all'atteso ritorno di Rick and Morty, la cui quinta stagione debutterà su Adult Swim (dunque solamente negli USA) questa domenica 20 giugno. In attesa di novità sull'arrivo in Italia, ecco tutto quello che c'è da sapere sui nuovi episodi della serie creata da Dan Harmon e Justin Roiland.

La quarta stagione si era conclusa con la famiglia Sanchez alle prese con una delle trovate più discutibili di Rick, ovvero la scelta di creare un clone di Beth per permetterle di viaggiare a piacimento per galassia e lasciarsi alle spalle le difficoltà di dover crescere una famiglia. Il problema però è che i protagonisti, così come gli spettatori, tuttora non sanno quale delle due Beth fosse quella originale, e questo potrebbe rivelarsi uno degli argomenti cardine del nuovo arco narrativo.

Mentre i dettagli principali sulla trama delle nuove puntate non sono ancora stati rivelati, Adult Swim nelle scorse settimane ha diffuso i titoli ufficiali dei 10 episodi. Li potete trovare qui di seguito in ordine sparso:

"Mort Dinner Rick Andre"

"Mortiplicity"

"Rickdependence Spray"

"Amortycan Grickfitti"

"Rick & Morty's Thanksploitation Spectacular"

"A Rickconvenient Mort"

"Gotron Jerrysis Rickvangelion"

"Rickternal Friendshine of the Spotless Mort"

"Forgetting Sarick Mortshall"

"Rickmurai Jack"

E per quanto riguarda l'uscita italiana? In questo momento le prime quattro stagioni di Rick and Morty sono disponibili su Netflix, che solitamente pubblica i nuovi episodi entro pochi mesi dalla messa in onda oltreoceano. La prima parte della stagione 4 per esempio era arrivata dopo appena un mese, mentre la seconda parte si era fatta attendere poco meno di due mesi. Alla luce di ciò, possiamo aspettarci un debutto tra luglio e agosto 2021.

Voi che aspettative avete nei confronti dei nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al recente trailer ufficiale di Rick and Morty 5.