Rick and Morty 5, in Canada rilasciato per sbaglio l'episodio 7: ecco cos'è successo

La stagione 5 di Rick and Morty in Nordamerica è giunta alla messa in onda del quarto episodio, dal titolo Rickdependence Spray. Tuttavia per alcuni spettatori canadesi le cose sono andate in maniera differente. Secondo CN News su Twitter, il settimo episodio di Rick and Morty 5, Gotron Jerrysis Rickvangelion, è stato pubblicato in anticipo.

Alcuni abbonati di Amazon Prime Video, servizio streaming che distribuisce Rick and Morty in Canada, hanno potuto vedere in anticipo l'episodio 7.

Per fortuna non passerà molto tempo prima che l'episodio vada in onda per tutti, nell'ordine corretto d'uscita (il 1° agosto).



Tuttavia l'errore ha spiazzato ovviamente i fan e creato un po' di problemi alla serie, visto che la narrazione di Rick and Morty 5 attualmente è giunta soltanto al quarto episodio.

Tra l'altro pare che il tema delle puntate di Rick and Morty sia piuttosto dibattuto. In questi giorni il creatore ha svelato che Rick and Morty 5 poteva iniziare con un altro episodio.

Lo show animato racconta le avventure del folle scienziato Rick e del nipote Morty, una chiara parodia di Doc e Marty in Ritorno al futuro; la serie è firmata da Adult Swim e in Italia è distribuita da Netflix.



Tante novità in questa nuova stagione, la numero 5; tra i personaggi new entry anche un nuovo villain perfetta nemesi di Rick.

La quinta stagione di Rick and Morty è ancora inedita in Italia.