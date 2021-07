Rick and Morty 5, cosa è accaduto nel quinto episodio? Facciamo un riepilogo

Con l'uscita su Adult Swim del quinto episodio della stagione 5, è stata smentita una teoria dei fan di Rick and Morty. La nuova stagione è ormai a metà strada e le puntate che si susseguono continuano a sorprendere gli spettatori, apparendo sempre molto diverse l'una dall'altra. Proviamo a ripercorrere gli eventi salienti di Amortycan Grickfitti.

Nell'episodio 5x05 di Rick and Morty, Rick e Jerry organizzano una "serata tra uomini", con grande dispiacere di Beth, mentre Morty e Summer decidono di lavorare insieme per impressionare Bruce Chutback. Il loro piano, però, non riesce e i due non riescono a ottenere la sua attenzione.

Nel frattempo, anche l'auto di Rick si trasforma in un Changeformer (una parodia dei Transformer) e si avvicina alle altre, che però scoprono che non si tratta di una di loro.

La nostra analisi del più recente episodio andato in onda (in Canada, per la verità, è stato pubblicato per sbaglio l'episodio 5x07 di Rick and Morty) prosegue con Beth che interrompe la serata di Jerry e Rick al karaoke, mentre Morty e Summer portano Chutback a fare un giro, finché la loro auto non si ribella.

Dopo una serie di peripezie, Morty, Bruce e Summer riescono a tornare a casa prima di Rick, Jerry e Beth. Il giorno dopo, Bruce viene preso in giro a scuola per aver indossato gli stessi pantaloni per due giorni di fila.