Rick and Morty 5, ecco cosa succede quando Rick sostituisce Morty

Nel calderone degli episodi finali della stagione 5, Rick and Morty svela che cosa accade quando lo scienziato prende il posto del nipote. Come preannunciato tempo prima, il finale di questa stagione ha riservato diversi cambiamenti all'interno dello show e uno di questi, seppur meno traumatici rispetto a quelli preventivati inizialmente.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla quinta stagione di Rick and Morty. Su Everyeye trovate il trailer della stagione 5 di Rick and Morty.

Il nono episodio della stagione 5, Forgetting Sarick Mortshall, inizia con i due protagonisti che discutono sul fatto che Morty ha utilizzato una spara-portali di Rick e ha cercato di sostituire il liquido. Rick si arrabbia molto per questo, Morty insiste e fa in modo che Rick prenda il suo posto.

Rick, con il suo solito atteggiamento teatrale, finisce per acconsentire, accompagnandosi a due corvi in sostituzione di Morty.

Appare subito evidente come Rick senza Morty non sia la stessa cosa. Tuttavia quando tenta di sbarazzarsi dei corvi, Rick finisce in un mondo popolato da corvi senzienti, che tornano sulla Terra e scoprono la condizione dei corvi, con effetti davvero tragicomici.



In questi giorni si parla molto del video con Christopher Lloyd e Jaeden Martell nei panni di Rick e Morty in live action.

La stagione 5 della serie Adult Swim è ancora inedita in Italia.