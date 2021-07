Rick and Morty 5, Dan Harmon rivela la sua parte preferita dell'episodio 3

Continua il grande successo di Rick and Morty, la cui quinta stagione sta andando in onda in queste settimane negli Stati Uniti. E dell'ultimo episodio trasmesso, il co-creatore dello show Dan Harmon ha voluto rivelare ciò che più ha amato.

Il terzo episodio della quinta stagionedi Rick and Morty, A Rickonvenient Mort, ha visto il debutto nello show di Planetina, il personaggio doppiato dall'attrice di GLOW Alison Brie. E a quanto pare, questa è proprio una delle cose che il co-creatore della serie Dan Harmon ha trovato più interessanti.

"La cosa che preferisco dell'incredibile episodio di Rick & Morty di questa sera è che la voce di Planetina è quella di The Wasp di Marvel's Avengers Academy, che nella vita vera ha sposato la voce di Tony Stark in Avengers Academy. Quel videogioco non ha solo cambiato le vite di chi ci ha giocato" ha scritto infatti Harmon su Instagram, condividendo un'immagine di Planetina "E il tipo che ha scritto l'episodio di stanotte, @robschrab, ha diretto la stessa attrice, @alisonbrie, nell'episodio di Law & Order e Meow Meow Beans in Parks and Rec! È un mondo piccolo, ma vale la pena combattere per esso. Qualcosa che vedrete questa sera, dopo che avrete inserito lo username e la password del più vecchio provider via cavo nel vostro più vicino appernet! E poi guardatevi Tuca and Bertie!"

E anche se poi ne commenti è intervenuta la stessa Alison Brie per fare una piccola correzione ("Era la voce di BLACK WIDOW!"), alla fine è il pensiero che conta, no?