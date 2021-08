Rick and Morty 5, l'ultimo episodio potrebbe aver confermato una teoria dei fan su Beth

L’ottavo episodio della quinta stagione di Rick e Morty intitolato Rickternal Friendshine of the Spotless Mort potrebbe aver fatto luce sul destino di Beth e Diane confermando una teoria dei fan.

La quinta stagione della serie animata di Adult Swim non ha, fino ad ora, contenuto molti collegamenti con le storie precedentemente raccontate.

Questo nuovo episodio della serie ha visto Rick finalmente rivisitare Birdperson dopo averlo tenuto in il garage dalla fine della quarta stagione, e i due hanno esplorato il loro passato condiviso insieme mentre Rick si tuffava nei ricordi.



Visto che i due si conoscono da molto tempo, questa è stata l’occasione migliore per dare un’occhiata al passato di Rick ed è arrivata una grande notizia bomba: sembra molto probabile che l’originale Beth possa effettivamente essere canonicamente morta nello show.

Con la quinta stagione che ora conferma che è successo qualcosa di tragico sia a Diane che a Beth, il "falso" flashback di Rick nella premiere della terza stagione sembra ancora più reale.



Con l'arrivo di Mr. Nimbus nella premiere della quinta stagione, la serie ha fatto un riferimento notevole a Diane Sanchez e ha confermato che è davvero esistita e che è successo qualcosa di tragico nel suo passato.

Nell’ottavo episodio si scopre che l'originale Beth è morta, ora è un po' più chiaro che sia successo qualcosa sia a Diane che a Beth e che Rick ha cercato di dimenticare l’accaduto.



Durante la premiere della terza stagione, "The Rickshank Redemption", Rick aveva falsificato una versione della sua storia di origine in cui ha finito per guardare sia Diane che Beth uccise da una bomba inviata da altre versioni di se stesso. Mentre Rick afferma che questo ricordo era falso per ingannare la Federazione, i fan hanno teorizzato che fosse in realtà tutto vero.

Ora che abbiamo scoperto che entrambe potrebbero essere morte, sembra che tutto questo possa essere ancora più fattibile. L'unico problema è la cronologia delle morti, potremmo vedere maggiori spiegazioni nei prossimi episodi. In passato si era già parlato della possibilità che Beth di Rick e Morty possa essere un clone e ora la cosa sembra più possibile che mai.

La conferma della morte di Beth significa che il flashback di Rick potrebbe essere reale, voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!