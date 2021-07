Rick and Morty 5, il quinto episodio smentisce una teoria dei fan!

La scena di apertura dell'episodio 5 della quinta stagione di Rick and Morty ha sfatato una teoria dei fan che circolava nelle ultime settimane sulla serie Adult Swim. I primi quattro episodi si sono rivelati totalmente differenti tra loro in termini di tono e personaggi coinvolti. E i fan avevano avanzato una teoria su Rick.

Se non volete leggere spoiler sulla quinta stagione di Rick and Morty non proseguite nella lettura della news.



Gli spettatori si domandavano quanti anni ha Rick ma soprattutto come mai apparentemente stesse evitando di usare la sua spara-portali nei primi quattro episodi, generando diverse teorie. Ma grazie alla sequenza d'apertura di Amortycan Grickfitti, episodio numero 5 dello show, la risposta è arrivata, in maniera piuttosto semplice.

Rick non usava la spara-portali semplicemente perché non gli serviva. Nel quinto episodio invece lo scienziato apre un portale per condurre lui e Jerry in un luogo da karaoke per trascorrere la prima parte di una nottata da sballo.

L'uso della spara-portali è onnipresente nelle prime quattro stagioni e gioca un ruolo piuttosto importante nei cicli precedenti, tanto da far risaltare la sua assenza nel corso di questi primi quattro episodi della stagione 5.



La quinta stagione di Rick and Morty è ancora inedita in Italia mentre attualmente è in programmazione negli Stati Uniti.