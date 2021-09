Rick and Morty 5, il finale rivela un tragico retroscena su Rick!

L'episodio finale della stagione 5 di Rick and Morty racconta un retroscena interessante sul personaggio di Rick. Come aveva promesso lo showrunner e produttore esecutivo della serie, Scott Marder, gli episodi finali hanno consegnato agli spettatori alcuni dei cambiamenti più significativi intorno alla narrazione della serie di Adult Swim.

Se non volete leggere spoiler sulla stagione 5 di Rick and Morty non proseguite nella lettura della news. Scoprite il trailer dell'episodio finale di Rick and Morty 5.



Con il ritorno di Evil Morty i fan della serie hanno potuto avere diverse spiegazioni circa i molti misteri intorno alla Cittadella e sullo stesso Rick.

La mente di Rick è stata effettivamente scansionata con successo e con essa ecco la vera storia di Rick. Morty si tuffa in questo flashback, abbiamo appreso su quanto Rick avesse mentito e su quali parti del passato invece stesse dicendo la verità.

Nell'episodio finale della quinta stagione, Rickmurai Jack, Morty si collega al passato di Rick con la scansione cerebrale, scoprendo che la maggior parte di quanto raccontato dallo scienziato era vero. Mentre cercava di dire di essersi inventato di aver visto l'originale Diane e Beth morire davanti a lui all'inizio della stagione 3, in questo finale si scopre che ciò è realmente successo.

Da quel momento Rick inizia ad esplorare il multiverso e le narrazioni che gli spettatori hanno potuto seguire nel corso degli episodi. Dopo esser stato respinto da Birdperson, Rick va in missione alla ricerca di tutti i varianti di Rick per trovare quello che ha ucciso la sua famiglia.

Tuttavia gli eventi lo porteranno ad essere adorato dagli altri Rick e il protagonista deciderà di creare la Cittadella fino a raggiungere il punto della narrazione in cui gli spettatori sono giunti con la stagione 5.



In queste ore sul web sta spopolando il video di Christopher Lloyd nel ruolo di Rick. Ricordiamo che Rick and Morty si ispira chiaramente alla trilogia di Ritorno al futuro.