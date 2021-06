Rick and Morty 5, inizia il countdown della première: tutti i dettagli

La quinta stagione della serie più popolare di Adult Swim, Rick and Morty, prenderà il via domenica su Cartoon Network, riportando gli spettatori nel surreale mondo della famiglia Smith e del loro geniale nonno scienziato. Il canale ha deciso di preparare i fan all'evento iniziando un conto alla rovescia che aumenta l'attesa per i nuovi episodi.

I video della stagione 5 che sono stati mostrati in questi mesi hanno contribuito ad aggiungere ulteriore materiale al bizzarro universo di Adult Swim.

Ogni stagione di Rick and Morty ha ampliato l'universo della serie e anche la quarta stagione non si è conclusa senza sorprese.



Chi è la vera Beth? E quale figlia Rick sta cercando di aiutare? Con molti altri episodi e stagioni già confermate per la stagione di Cartoon Network, un countdown è l'ideale per aggiungere un po' di pepe all'attesa dei fan.

Dopo la pubblicazione degli assurdi titoli degli episodi di Rick and Morty 5, sull'account ufficiale di Twitter è stata condivisa un'immagine bizzarra di ciò che sembra Beth mentre si prepara alcuni degli imprevisti che hanno condizionato pesantemente la famiglia Smith e l'hanno condotta verso avventure terrificanti e inebrianti.

In America la serie è stata sponsorizzata anche tramite i ristoranti Wendy, offrendo ai clienti nuove bibite Rick and Morty.



Da tempo gli appassionati si chiedono: Rick and Morty diventerà un film? Ne ha parlato nei giorni scorsi Scott Marder.