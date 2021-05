Rick and Morty 5, nel nuovo trailer arriva Galactus della Marvel

Adult Swim ha diffuso un nuovo trailer per la quinta stagione di Rick and Morty, e se fate attenzione potrete scorgere qualcuno che somiglia non poco a Galactus...

Dopo un primo trailer per la quinta stagione di Rick and Morty, la popolare serie animata di Adult Swim che ritornerà il 20 giugno sulll'emittente americana si mostra con un nuovo filmato, nel quale sembrano essere presenti anche alcuni easter egg Marvel.

Nel trailer vediamo infatti un'entità cosmica molto simile al supervillain Galactus, il Divoratore di Mondi, che i fan del MCU attendono ormai da tempo di vedere in azione sul grande schermo. Ma siccome non sappiamo quando questo potrà accadere... Beh, dovremo farci bastare la "versione Rick and Morty".

Che poi, se prestate attenzione, non è l'unico personaggio Marvel a cui sembra voler fare riferimento la serie: si nota infatti qualcuno che ha delle somiglianze con Namor, il sovrano della città sommersa di Atlantide.

Oltre a loro sembrano poi esserci personaggi che ricordano non poco Voltron e Captain Planet, e non ci stupirebbe incontrare ancor più easter egg nei nuovi episodi dello show che, prometteva Dan Harmon qualche tempo fa, hanno solo beneficiato dal lungo periodo di lavorazione imposto dalla pandemia: "Siamo stati più puntuali e precisi di quanto abbiamo mai fatto in precedenza. In un certo senso siamo stati costretti a concentrarci maggiormente. E' stato come gestire una colonia d'api da remoto, quindi il miele è stato prodotto in modo più coerente. Per noi il lavoro da casa ha funzionato".