Rick and Morty 5, oggi il debutto negli USA: ecco le nuove emoji dedicate alla serie

Oggi è finalmente arrivato il giorno di debutto della quinta stagione di Rick and Morty negli Stati Uniti, e per l'occasione Adul Swim ha presentato delle nuove emoji Twitter che ritraggono i protagonisti e gli oggetti più iconici della serie.

Come segnalato dall'account @HashflagArchive (via Comibcook.com), uno degli hashtag è dedicato al "Global Rick and Morty Day", lanciato dal network proprio in occasione dell'attesa premiere della quinta stagione.

Ecco i cinque hashtag disponibili su Twitter, a cui potete dare un'occhiata in calce alla news:

#globalrickandmortyday (che include la navicella di Rick)

#rickyourself (con Rick)

#gorickyourself (sempre con Rick)

#adultswim (con Rick e Morty)

#rickandmorty (con la portal gun di Rick)

Intitolata "Mort Dinner Rick Andre", la premiere andrà in onda questa notte su Adult Swim, che ne ha già offerto un assaggio pubblicato in rete la scena d'apertura di Rick and Morty 5.

Per quanto riguarda l'uscita italiana, invece, ricordiamo che le prime quattro stagioni di Rick and Morty sono attualmente disponibili su Netflix, che solitamente pubblica le nuove puntata entro uno o due mesi dalla messa in onda americana. In attesa di novità sull'uscita in Italia, vi lasciamo ai folli titoli di Rick and Morty 5 ispirati a Neon Genesis Evangelion e Samurai Jack.



Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.