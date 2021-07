Rick and Morty 5, ecco perché il nuovo villain è la perfetta nemesi di Rick

Come anticipato dalla scena d'apertura di Rick and Morty 5 pubblicata in anteprima da Adult Swim, la nuova stagione dell'apprezzatissima serie animata ha introdotto il personaggio di Mr. Nimbus, una sorta di parodia dei supereroi Aquaman e Namor a cui Rick si riferisce come la sua "nemesi".

"Immagino che Rick abbia una specia di nemesi sparsa in ogni angolo della galasia, in tutto il cosmo, nel multiverso" ha spiegato il co-creatore Justin Roiland parlando della new entry con The Wrap. "Per me si tratta solo di un altro tipo. Lui la chiama la sua nemesi, ma è solo un altro in una lunga lista di persone con cui Rick si è scontrato nel corso del tempo."

Gli autori hanno scelto di indicare proprio Mr. Nimbus come nemesi principale di Rick non tanto per la sua astuzia o la sua capacità di tenere testa allo scienziato, ma al contrario per la sua natura altamente ridicola: "Abbiamo deciso di evidenziare questo personaggio come la sua nemesi, rendendola una grande cosa ufficiale, proprio perché è divertente il fatto che sia ridicolo. Chiunque lo guarda capirebbe che questo ragazzo non ha possibilità contro Rick. È difficile trovare un avversario a un personaggio invincibile come Rick, quando la gente pensa: 'Oh, Rick può fare qualsiasi cosa'. Lo hanno visto fondamentalmente uscire da qualsiasi situazione e di solito è otto mosse davanti a chiunque. È stato difficile creare un episodio in cui farlo giocare secondo le regole senza fare pazzie."

La programmazione di Rick and Morty 5 su Adult Swim prosegue questa notte con il quarto episodio, intitolato 'Rickdependence Spray', mentre restiamo in attesa di novità sull'arrivo in Italia tramite Netflix.