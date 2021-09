Rick and Morty 5, il produttore sul leak dell'episodio 7 in Canada: 'Ero deluso e furioso'

Come si ricorderà, l'estate scorsa in Canada è stato pubblicato per sbaglio l'episodio 7 di Rick and Morty 5 al posto del quarto episodio. Si è trattato di un caricamento errato da parte di Amazon Prime Video, che ha logicamente causato confusione negli spettatori canadesi.

Scott Marder, showrunner e produttore esecutivo della serie animata, è recentemente tornato a parlare dell'accaduto.

Quando il settimo episodio della stagione 5 di Rick and Morty, GoTron Jerrysis Rickvangelion, è andato in onda al posto del quarto, Rickdependence Spray, "ero furioso per questo" ha ricordato il produttore. C'è da credergli, visto l'assoluto riserbo sulle trame delle varie puntate dello show, di cui prima della messa in onda vengono a stento comunicati i titoli. L'unico aspetto positivo è stato che "Nella nostra mente volevamo fare una sorpresa speciale ai fan" ha poi continuato Scott Marder, citando un richiamo a un episodio precedente, "e per fortuna la gente non l'ha capito, perché è andato in onda al posto di un episodio precedente, quindi era solo una cosa completamente confusa e strana per loro."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata a una scena iconica di Rick and Morty ricreata da Christopher Lloyd. Dopo l'errato caricamento su Amazon Prime Video, Marder si è sentito comunque deluso e infastidito. "Vorresti sempre che le cose vadano in onda nell'ordine ideale che hai visto nella tua mente" ha concluso.