Rick and Morty 5, quando uscirà su Netflix Italia la nuova stagione?

Adult Swim ha annunciato che la quinta stagione di Rick e Morty uscirà il 20 giugno 2021 in USA, non è stato rivelato molto riguardo a ciò che potrebbe accadere nella nuova stagione ma i fan non vedono l’ora di gustarsi i nuovi episodi.

Gli ultimi 5 episodi della quarta stagione sono arrivati su Netflix a luglio 2020, ma in realtà non sembrava una stagione completa di 10 episodi, grazie alla scelta di suddividere in due blocchi da cinque episodi ciascuno la stagione e circa cinque mesi di distanza dall'uscita con un mondo che è cambiato radicalmente tra le due metà a causa della pandemia.



Cinque episodi sono stati trasmessi nel novembre 2019 in USA e gli ultimi cinque a maggio 2020, in Italia invece sono arrivati tra dicembre 2019 e luglio 2020. Lo spettacolo è stato rinnovato per ben 70 nuovi episodi nel 2018, quindi ce ne sono almeno altri 60 da pubblicare.



Come dicevamo Rick e Morty torneranno il 20 giugno in USA e la stagione sarà composta da 10 episodi. Non sappiamo se ci saranno di nuovo interruzioni durante la messa in onda ma il co-creatore Justin Roiland ha detto a Slash Film che non pensa che Adult Swim promuoverà un'altra pausa di mezza stagione.

In questo momento tutte e quattro le stagioni di Rick e Morty sono disponibili su Netflix, la quinta stagione arriverà sempre sulla piattaforma di streaming e solitamente ciò avviene circa un mese dopo il debutto sul network statunitense perciò potrebbe uscire nel mese di luglio doppiata.

Siete entusiasti di vedere la nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con il trailer della quinta stagione di Rick e Morty e la nostra recensione della quarta stagione di Rick e Morty.