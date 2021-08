Rick and Morty 5, Rick resta da solo nel trailer del nuovo episodio

La quinta stagione di Rick and Morty ha riservato al pubblico finora episodi molto diversi l'uno dall'altro. L'unico filo conduttore è stato il desiderio di Rick di trascorrere più tempo con il resto della famiglia, ma anche questo è destinato a cambiare, a giudicare dalle prime immagini dell'episodio 8 pubblicate da Adult Swim.

Nel tweet in calce alla notizia possiamo vedere un breve teaser di Rickternal Friendhine of the Spotless Mort, l'ottavo episodio della stagione 5 di Rick and Morty. Nel video, della durata di una trentina di secondi, Rick resta da solo in casa (qualcosa di opposto rispetto al settimo episodio), mentre Morty e il resto della famiglia si allontanano in auto. Successivamente, sembra dedicarsi a un'attività che potrebbe rivelarsi piuttosto pericolosa.

Negli ultimi episodi della serie animata abbiamo visto, tra le altre cose, una parodia di Voltron e i tacchini in azione in Rick and Morty 5, in una puntata dedicata alla festa del Ringraziamento.

Rickternal Friendhine of the Spotless Mort (titolo che si rifà al film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, diretto da Michel Gondry, noto in Italia con il titolo Se mi lasci ti cancello) andrà in onda su Adult Swim domenica 8 agosto. In attesa di scoprire quando saranno disponibili in Italia i nuovi episodi, le prime quattro stagioni di Rick and Morty sono in streaming su Netflix.