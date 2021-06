Rick and Morty 5, ecco la scena d'apertura in anteprima: Rick incontra la sua nemesi!

A pochi giorni dalla messa in onda della premiere, Adult Swim ha diffuso in rete la spassosa quinta stagione di Rick and Morty, in cui vediamo Rick per la prima volta alle prese con il suo eterno nemico.

Il suo nome è Mr. Nimbus, e si tratta di una sorta di parodia dei supereroi Aquaman e Namor che Rick presente a Morty come la sua "nemesi. Stando a quanto si evince dal filmato, atterrando nell'oceano il personaggio doppiato in italiano da Christian Iansante ha profanato il "trattato segreto tra terra e mare", scatenando l'ira del nuovo cattivo.

Intitolata "Mort Dinner Rick Andre", la premiere debutterà su Adult Swim questa domenica 20 giugno. Per quanto riguarda l'uscita italiana, invece, ricordiamo che le prime quattro stagioni di Rick and Morty sono attualmente disponibili su Netflix, che solitamente pubblica le nuove puntata entro uno o due mesi dalla messa in onda americana.

Chi è la vera Beth? Quale figlia Rick sta cercando aiutare? Queste sono alcune delle domande a cui la quinta stagione proverà a dare risposta. In attesa di novità sull'uscita in Italia, gli assurdi titoli di Rick and Morty 5 hanno anticipato degli episodi ispirati a Neon Genesis Evangelion, Samurai Jack ed Eternal Sunshine of the Spotless Mind.