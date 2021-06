Rick and Morty 5, la scena di apertura del secondo episodio ci mostra la paranoia di Rick

In attesa dell’uscita in Italia della quinta stagione di Rick & Morty, Adult Swim ha pubblicato l’imperdibile scena di apertura del secondo episodio. La tanto attesa quinta stagione della serie animata preferita dai fan è finalmente tornata in USA e il primo episodio ha già riscosso un enorme successo.

Una delle sorprese più grandi, tuttavia, è stata che la premiere non sembrava rivelare molti degli enormi sviluppi del finale della quarta stagione. L'arrivo di Space Beth sembrava implicare dei grossi cambiamenti, ma sembra che ne vedremo l'impatto abbastanza presto.



L’anteprima del secondo episodio della quinta stagione intitolato Mortyplicity che andrà in onda il 27 giugno su Adult Swim, ci anticipa che finalmente vedremo le ricadute dell'arrivo di Space Beth quando Rick ha rivelato di aver creato diversi cloni esca di ogni membro della famiglia per proteggerli da altri visitatori indesiderati come Space Beth nel finale della stagione 4. Ora possiamo vederlo in azione nel video che trovate qui sopra.



Nella premiere della quinta stagione di Rick e Morty ci sono stati diversi importanti sviluppi per ciascuno dei personaggi. In precedenza era stato rivelato che avremmo visto più aggiunte al canone generale più ampio dell'universo di Rick e Morty con la quinta stagione, e questo è un modo divertente per farlo poiché inizia a mostrare un altro lato della paranoia di Rick.



Se non l'avete ancora vista, date un'occhiata anche alla scena di apertura della premiere di Rick and Morty.