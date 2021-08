Rick and Morty 5: il season finale durerà 1 ora, ma si farà attendere: quando arriverà?

Dopo un sensazionale ottavo episodio, Rick and Morty si prende una pausa, proprio a un passo dal finale di stagione. Ma c'è una piccola consolazione: l'episodio durerà un'ora!

È il sito Collider a riportare la notizia: Adult Swim manderà in onda l'ultimo episodio della quinta stagione di Rick and Morty il 5 settembre.

I fan americani dovranno quindi aspettare quasi un mese intero per poter scoprire cosa accadrà nell'atteso season finale, che stando sempre a quanto riportato nell'articolo del sito, sarà questa volta della durata di un'ora (dato che accorperà nono e decimo episodio, Forgetting Sarick Mortshall e Rickmurai Jack).

Questa sarà la prima volta che gli spettatori della serie dovranno attendere tanto per vedere la conclusione di una stagione di Rick and Morty, e anche la prima in cui avrà una durata così lunga.

Finora la quinta stagione dello show ideato da Dan Harmon e Justin Roiland sembra aver aver entusiasmato il pubblico e la critica, nonostante qualche parere negativo. Nel 2018 la serie animata era stata rinnovata per ben 70 episodi, il che significa che c'è ancora tanto divertimento in serbo per tutti.

Al momento non sappiamo quando arriverà la quinta stagione di Rick and Morty su Netflix, ma sul servizio streaming sono attualmente disponibili le prime quattro stagioni.