Rick and Morty 5, la serie ha preparato il terreno per il prossimo grande villain

La parte finale della stagione 5 di Rick and Morty ha certo le condizioni per l'introduzione di un nuovo cattivo nella serie Adult Swim, che ha riservato diverse sorprese nel finale di stagione. Gli ultimi tre episodi hanno modificato lo status quo della serie, anche preparando il terreno per l'introduzione di un nuovo villain.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Rick and Morty 5. Scoprite la recensione di Rick and Morty 4 prima di avventurarvi nella stagione 5.



L'episodio finale Rickmurai Jack ha svelato diverse cose importanti per il futuro della serie, la prima delle quali è stata rivelare ciò che finalmente Evil Morty aveva sempre voluto. Sembra tutto studiato per presentare agli spettatori il prossimo nemico giurato dei protagonisti.



Infatti il Rick che ha ucciso C-137 Diane e Beth è ancora a piede libero. L'episodio finale ha svelato ciò che Rick ha definito come 'crybaby backstory', confermando alcune cose dei fan. Non solo ha svelato il breve flashback che abbiamo visto di Diane e Beth uccise da un altro Rick nella terza stagione confermandone la veridicità, ma anche il fatto che tutto questo ha ispirato Rick ad esplorare il multiverso nel tentativo di vendicarsi del Rick che li aveva uccisi.

Il finale potrebbe fungere da apripista ad un nuovo multiverso pieno di minacce, tra cui un Rick pericolosissimo dal quale i due protagonisti dovranno ben vedersi.



Inoltre il finale di Rick and Morty 5 ha svelato le origini della Cittadella.