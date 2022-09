Rick and Morty 6, la scena post-credit del primo episodio introduce il villain!

La première della stagione 6 di Rick and Morty ha introdotto nella sequenza post-credit il villain che caratterizzerà questo nuovo ciclo di episodi dell'acclamata serie animata targata Adult Swim. Il finale della stagione 5 ha cambiato per sempre la comprensione degli spettatori sul multiverso dell'universo di Rick and Morty.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla sesta stagione di Rick and Morty. Lo showrunner ha confermato che il programma è di far uscire una stagione di Rick and Morty all'anno.



Il finale della stagione 5 ha completamente svelato le origini di Rick e la morte di Diane e Beth originali, per mano di un Rick alternativo. E la scena post-credit della première di Rick offre una completa introduzione su Rick Prime.



La première di Rick and Morty 6, Solaricks, ha svelato che colui che Rick stava inseguendo era in realtà il nonno originale di Morty. Rick scelse la famiglia di Morty per conviverci nella speranza che Rick Prime un giorno tornasse nel vecchio universo. Ed è quello che accade! Gli ultimi istanti dell'episodio mostrano Rick Prime rivelare che era lui a schernire Rick C-137 dall'interno del tubo, imbattendosi nell'universo di Cronenberg, Jerry.

La presenza di Rick Prime nel vecchio universo è il preludio ad una sesta stagione con un villain molto pericoloso. Come andrà a finire?



