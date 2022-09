Rick and Morty 6, secondo i fan il terzo episodio è il più strano di tutta la serie

I primi due episodi della stagione 6 di Rick and Morty hanno approfondito alcuni aspetti dei due protagonisti che danno il nome alla serie, lo scienziato Rick e suo nipote Morty. L'entusiasmo dei fan è salito alle stelle in attesa del terzo episodio, che ha stupito oltre le aspettative coloro che lo attendevano con trepidazione.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Rick and Morty. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Rick and Morty 5.



Quello che sembrava essere un normale episodio dedicato al Ringraziamento, si è tramutato in qualcosa di più bizzarro: il ritorno di Space Beth ha scombussolato i piani e proprio nel terzo episodio le due Beth scoprono di avere molte più cose in comune del previsto... La rivelazione dell'ultimo episodio ha dato i suoi frutti e ora gli spettatori non vedono l'ora di scoprire l'evoluzione della trama.



Rick and Morty è una serie Adult Swim, creata da Justin Roiland e Dan Harmon. Lo show cosmic-horror nasce principalmente come parodia di Ritorno al futuro, salvo evolversi in una narrazione ricca di colpi di scena, incluso il multiverso.



La serie è sempre più esilarante con addirittura la parodia di Street Fighter che avrà fatto impazzire i fan di uno dei videogiochi più apprezzati degli anni '80/'90.

La stagione 6 di Rick and Morty sarà disponibile in Italia da dicembre su Netflix.