Rick and Morty 6: un nuovo trailer svela la data d'uscita della seconda parte di stagione

Negli Stati Uniti, così come accaduto con la stagione precedente, anche la Stagione 6 di Rick and Morty è stata suddivisa in due blocchi mandati in onda separatamente. Dopo la conclusione della prima parte, Adult Swim ha ora pubblicato un trailer che annuncia la data d'uscita della seconda parte di stagione. Potete guardarlo subito dopo il salto.

La sesta stagione di Rick and Morty tornerà per gli ultimi quattro episodi a partire dal 20 novembre. Per tranquillizzare i fan sul fatto che ci saranno sei lunghe settimane prima che i nuovi episodi riprendano, Adult Swim ha pubblicato un interessante promo che mostra il primo sguardo ai nuovi episodi. Si tratta di un curioso teaser che sembra portare a Rick e Morty che scoprono di essere intrappolati all'interno della stessa Stagione 6 (forse anche a causa di Rick Prime?) con del nuovo materiale che dà a Rick l'idea che ci sia qualcosa di diverso.

Inizialmente prevista per il 5 settembre scorso, Netflix ha rinviato Rick and Morty 6 in Italia, dove invece arriverà in streaming direttamente il 1° dicembre prossimo data in cui saranno diffusi in streaming i primi sei episodi della stagione. Se non altro, la buona notizia è che per la nuova data i fan potranno gustare da subito i primi sei episodi di questa nuova stagione, che negli USA ha appena iniziato la sua programmazione.

Dopo un quinto capitolo giudicato poco entusiasmante dalle varie recensioni uscite a livello internazionale, il creatore di Rick e Morty aveva promesso un ritorno alle origini, e ha garantito che la sesta sarà una stagione più canonica. Certo, bisogna ricordare che si ripartirà dal finale della stagione 5, che ha cambiato completamente le carte in tavola, e proprio questo crea in verità una base interessante per il futuro dello show, pur aprendo a numerosi rischi.

La 6x01 di Rick and Morty ha visto 659.000 spettatori sintonizzati per la visione. Un numero, questo, che sicuramente non può reggere il confronto con il periodo d'oro del pre-streaming dello show, quando con le sue premiere ha raggiunto anche due milioni di spettatori. Tuttavia bisogna ricordare lo streaming ha ampliato ulteriormente il pubblico ogni anno.