Rick and Morty 6: nel nuovo trailer torna un personaggio amatissimo dai fan!

Mentre in Italia attendiamo ancora l'arrivo della prima parte della Stagione 6 di Rick and Morty, negli Stati Uniti si stanno preparando alla parte conclusiva della stagione e Adult Swim ha diffuso in streaming un nuovo trailer degli ultimi episodi che a quanto pare vedranno il ritorno di un personaggio amatissimo dai fan dell'irriverente show.

Con Rick and Morty che si prepara a tornare per i nuovi episodi il 20 novembre, la serie ha diffuso un nuovo trailer che mostra frammenti di quello che accadrà negli episodi finali della stagione. Sebbene ci sono così tante immagini che è difficile capire esattamente cosa succederà nella nuova stagione, il trailer conferma che l'ex-terapista della famiglia Smith, la dottoressa Wong, tornerà nella serie quando Rick deciderà di andare in terapia.

Il nuovo trailer della Stagione 6 di Rick and Morty mostra infatti Rick che torna volentieri nell'ufficio della dottoressa Wong (doppiata da Susan Sarandon nella versione originale) e le chiede di parlare. Questo conferma che la famiglia Smith ha continuato a vederla dopo le sue apparizioni nella stagione 3 "Pickle Rick" e nella stagione 4 "Star Mort: Rickturn of the Jerri" e dopo averla menzionata nel corso della quinta stagione. Ma la differenza è che stavolta Rick sembra cercare il suo aiuto quando in passato si è sempre opposto a lei.

Potrebbe essere uno dei segnali di cambiamento che abbiamo visto nel suo personaggio nella nuova stagione in generale, e rende molto più eccitante il ritorno di questa parte conclusiva della Stagione 6 di Rick and Morty. I nuovi episodi inizieranno ad andare in onda a partire da domenica 20 novembre su Adult Swim. In Italia la prima parte della nuova stagione è slittata al 1° dicembre prossimo, data in cui saranno diffusi in streaming su Netflix i primi sei episodi della stagione. Se non altro, la buona notizia è che per la nuova data i fan potranno gustare da subito i primi sei episodi di questa nuova stagione. Su Netflix trovate intanto le prime cinque stagioni della serie.