Rick and Morty, accuse archiviate per Justin Roiland: 'Su di me un mucchio di menzogne'

Ricorderete che Justin Roiland era stato allontanato da Adult Swim e da numerosi altri progetti in cui era coinvolto a causa delle accuse di violenza domestica che lo avevano investito. Ora il suo caso è stato archiviato e il creatore e doppiatore di Rick and Morty ha commentato l'intera vicenda con una dichiarazione ufficiale condivisa sui social.

"Ho sempre saputo che queste affermazioni erano false e non ho mai avuto dubbi che questo giorno sarebbe arrivato. Sono grato che questo caso sia stato archiviato ma, allo stesso tempo, sono ancora profondamente scosso dalle orribili bugie che sono state riportate su di me durante questo processo", ha scritto Roiland.

"Soprattutto, sono deluso dal fatto che così tante persone siano state così rapide nel giudicare senza conoscere i fatti, basandosi solo sulle parole di una ex amareggiata che cercava di aggirare il giusto processo e di farmi "cancellare". Il fatto che ci sia riuscito, anche solo in parte, è vergognoso. Tuttavia, ora che il caso legale è chiuso, sono determinato ad andare avanti e a concentrarmi sui miei progetti creativi e sul ripristino del mio buon nome".

Questa dichiarazione arriva mesi dopo che NBC News ha riferito della situazione legale di Roiland nel gennaio 2023. In quell'occasione il pubblico ha appreso che Roiland era stato arrestato nell'agosto 2020 e accusato di aggressione domestica e falsa detenzione in California. L'udienza preliminare era prevista per la fine di aprile 2023, ma ora Roiland afferma che la questione legale è stata archiviata.

Al momento non si sa quali saranno i prossimi progetti di Roiland. Rick and Morty continuerà su Adult Swim che aveva annunciato un recasting dei ruoli doppiati da Roiland, ovvero Rick e Morty (e gli altri personaggi secondari). La sesta stagione di Rick and Morty si è conclusa nel dicembre 2022, poco prima che venisse resa pubblica la notizia della situazione legale di Roiland. Al momento, Adult Swim sta lavorando alla Stagione 7 di Rick and Morty che era inclusa nell'ordine effettuato nel maggio 2018.