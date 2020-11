Rick and Morty: Adult Swim condivide alcune scene doppiate in lingue diverse

Mentre aspettiamo ulteriori notizie sulla quinta stagione di Rick and Morty, ecco un video condiviso dall'account YouTube di Adult Swim che ci mostra le varie versioni in lingue diverse di una stessa scena.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, protagoniste sono Beth e Summer, che con i loro nuovi "poteri" dovranno affrontare alcuni minacciosi scorpioni. La scena è presa dalla sesta puntata intitolata "La Morty-a infinita" ed è presente anche in altre lingue, tra cui francese, tedesco, spagnolo e brasiliano, mentre manca la versione in italiano. Il video è stato condiviso in occasione del "Adult Swim Festival", in cui hanno partecipato anche gli interpreti dei protagonisti dello show, che hanno anticipato ai fan alcune novità riguardo l'attesa quinta stagione.

In particolare il produttore e scrittore Scott Marder ha affermato: "Ci saranno delle fantastiche puntate canoniche nella quinta stagione. I fan andranno fuori di testa dopo aver visto come continueremo la storia. Ero un fan dello show anche prima di lavorarci su, quindi posso dire che scoprirete che la quinta stagione sarà veramente fantastica". In attesa di scoprire la data di uscita delle prossime puntate inedite, vi segnaliamo un nuovo oggetto di merchandise dedicato a Rick and Morty, incentrato su Pickle Rick e venduto in edizione limitata.