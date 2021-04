Rick and Morty: Adult Swim condivide una scena dello show dedicata a DMX

Il nuovo trailer di Rick and Morty ci ha fatto sapere la data di uscita dello show di Adult Swim, nel frattempo l'account ufficiale del network ha condiviso questo breve video dedicato a DMX, rapper scomparso recentemente.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da Adult Swim, in cui è presente una breve gif insieme a questo commento: "L'inno finale". Ad accompagnare il filmato, preso dalla scena post crediti di "Qualcosa di Rick-istro sta per accadere", troviamo il famoso brano di DMX intitolato "X Gon' Give It to Ya". Gli appassionati hanno accolto con entusiasmo questo tributo al rapper morto lo scorso 9 aprile, in particolare considerando il contesto della scena presente nel tweet: nella puntata infatti è possibile vedere Rick e Summer mentre sfruttano la loro nuova forza per picchiare bulli, nazisti, omofobi e persone che trattano male gli animali. Il messaggio è stato particolarmente apprezzato dai fan, ha ricevuto infatti quasi 8 mila Mi Piace ed è stato visto più di 50 mila volte. Cosa ne pensate di questo tributo? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

Nel frattempo vi segnaliamo che per vedere i prossimi episodi inediti dello show dovremo aspettare il prossimo 20 giugno, inoltre è stato condiviso da Adult Swim un video crossover tra Rick and Morty e Animal Crossing.