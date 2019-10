Rick and Morty: Adult Swim conferma che la quarta stagione avrà dieci episodi

Il trailer di Rick and Morty pubblicato oggi ha entusiasmato i fan ma allo stesso tempo li ha lasciati anche perplessi dopo l'annuncio di soli cinque episodi. Ma Adult Swim ha confermato che gli episodi in totale saranno dieci e i restanti cinque usciranno nel corso del 2020.

Il numero di episodi della quarta stagione era stato già annunciato lo scorso luglio durante il Comic-Con di San Diego, quando i due ideatori della serie, Dan Harmon e Justin Roiland, avevano dichiarato che la nuova stagione sarebbe stata composta da dieci episodi.

Ma il trailer reso disponibile oggi, oltre a mostrare una carrellata di sequenza con protagonisti il folle e irriverente scienziato Rick Sanchez e suo nipote Morty, ha mostrato la didascalia in cui si può leggere che i prossimi cinque nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 10 novembre, accompagnata anche dalla voce fuori campo del narratore che si è espresso così "La metà della stagione che meriti, tutta la durata che potremmo gestire".

Queste parole potrebbero aver fatto sorgere qualche dubbio sull'effettiva longevità della nuova stagione. Ma il portale Comicbook ha confermato insieme ad Adult Swim che gli episodi totali saranno dieci, metà arriveranno il dieci novembre e l'altra metà nel corso del 2020. I fan di Rick and Morty possono dunque stare tranquilli perché la serie non ha subito nessun ridimensionamento per quel che riguarda il numero di episodi.

Quali aspettative avete nei confronti di questa nuova stagione? fatecelo sapere qui sotto nei commenti.