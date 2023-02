Rick and Morty: Adult Swim continuerà a produrre lo show nonostante l'uscita di Roiland

La produzione di Rick and Morty sta attraversando sicuramente il periodo più difficile della sua storia, dopo la recente cacciata di Justin Roiland dovuta alle accuse di violenza domestica diventate di dominio pubblico nelle scorse settimane. Tuttavia, il network Adult Swim continuerà a produrre lo show per tutti gli episodi ordinati finora.

Mentre Adult Swim ha confermato che avrebbe continuato a lavorare alla settima stagione con il resto del team, The Wrap ha riferito che Rick and Morty non solo tornerà per la settima stagione, ma andrà anche avanti con il programma prestabilito e che prevede il completamento dell'ordine di 70 episodi annunciato qualche anno fa. La serie, dunque, non sarà interrotta, poiché si prevede che il network continuerà a produrre e mandare in onda i 40 episodi rimanenti.

Ricordiamo che, come sostenuto dal suo staff, Roiland non è più coinvolto in Rick and Morty almeno dalla Stagione 3, a livello creativo. In un'intervista rilasciata a TheWrap lo scorso agosto, il co-creatore Dan Harmon aveva dichiarato che la programmazione più regolare dello show era dovuta al fatto che il nuovo showrunner Scott Marder aveva assunto la direzione della serie. Mentre Roiland e Harmon hanno diretto la serie per le prime due stagioni, Mike McMahan ha ricoperto il ruolo di showrunner per la terza stagione e, a partire dalla quarta, Scott Marder è stato lo showrunner di Rick and Morty.

"È la cosa più strana che abbia mai detto sullo show e mi sembra ancora irreale dirlo, ma ora faremo una stagione all'anno", aveva dichiarato Harmon l'anno scorso. "Ancora non capisco come sia possibile. Ma è per questo che non è mai successo sotto il mio controllo. Scott [Marder] è in grado di mantenerci su una tabella di marcia che prevede per lo più un anticipo tale da permetterci di distribuire tutto in modo tempestivo".

Attualmente non ci sono aggiornamenti sulla potenziale data d'uscita della stagione 7. In precedenza era previsto un lancio potenziale per quest'anno, ma non è ancora stato chiarito se i cambiamenti dietro le quinte si tradurranno in un ritardo per i nuovi episodi e che bisognerà quindi attendere il 2024 o oltre.