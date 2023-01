Rick and Morty: Adult Swim farà un recast dopo aver tagliato i ponti con Justin Roiland

Dopo le recenti accuse rivolte a Justin Roiland, creatore e doppiatore della serie Rick and Morty, Adult Swim ha deciso di chiudere il suo rapporto di collaborazione con l'autore e ha informato i fan che procederà a un recast per scegliere i nuovi doppiatori dello show, che procederà comunque con i lavori per la Stagione 7, già ampiamente avviati.

Lo scorso 12 gennaio era emerso infatti che Justin Roiland era stato accusato di violenza domestica e sequestro di persona e che rischierebbe fino a sette anni di reclusione. Mentre accadeva tutto questo, Adult Swim - di proprietà di Warner Bros. Discovery - ha valutato sul come procedere e nel corso della notte ha comunicato la decisione di aver tagliato i ponti con Roiland.

Al momento non si sa chi sarà il nuovo o i nuovi attori che doppieranno Rick Sanchez e Morty Smith, con Roiland che ha interpretato entrambi i ruoli nella serie di Adult Swim nelle ultime sei stagioni. Nel confermare che la Warner Bros. Discovery sta terminando il suo rapporto con Roiland, un portavoce ha dichiarato quanto segue a Deadline: "Adult Swim ha messo fine alla sua collaborazione con Justin Roiland".

Adult Swim ha comunque intenzione di portare avanti la serie animata procedendo con la lavorazione delle stagioni sette e otto di Rick and Morty. Al momento, nessun altro membro del cast e/o scrittore ha dichiarato di voler lasciare la serie. Sebbene Roiland sia conosciuto soprattutto per il suo lavoro sulla serie di Cartoon Network, ha collaborato anche alle produzioni di Hulu, Koala Man e Solar Opposites, anche se il suo status in questi progetti e il loro futuro non sono ancora stati confermati.

Recentemente Roiland ha anche lavorato allo sparatutto in prima persona High on Life, prodotto da Squanch Games. Come per i progetti di Hulu, non sono state rilasciate notizie sul futuro dell'autore con la compagnia.

Come riportato da Deadline, non è ancora stata fissata una data per il processo che vede coinvolto Roiland, ma se dovesse essere condannato, potrebbe rischiare fino a sette anni di carcere. Nel frattempo, su queste pagine, potete leggere la nostra recensione di Rick and Morty 6.