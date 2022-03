Rick and Morty, nuovi aggiornamenti sull'uscita della stagione 6

La quinta stagione di Rick and Morty è stata distribuita nel 2021 e sin da subito sono iniziate le voci e le chiacchiere tra i fan sulla stagione 6. In realtà l'attesa potrebbe essere più breve del solito, visto che la produzione della nuova stagione, così come della stagione 7, è iniziata durante la messa in onda della 5.

Adult Swim aveva anticipato che la sesta stagione sarebbe arrivata quest'anno ma ora un aggiornamento su TVLine di Matt Webb Mitovich conferma quanto trapelato in precedenza:"Adult Swim è attualmente in produzione con la sesta stagione, in anteprima entro fine anno".



Non si tratta di un aggiornamento troppo specifico rispetto al passato - a novembre è stata annunciata l'uscita di Rick and Morty 6 nel 2022 - ma il campo si è ristretto quantomeno alla seconda metà dell'anno, come solitamente ci si riferisce quando si parla di un'uscita stabilita entro la fine dell'annata in corso.

Probabilmente un'uscita autunnale è la più probabile, ma bisognerà capire se la stagione 6 sarà divisa in due parti e l'uscita verrà scaglionata.



Per recuperare le stagioni precedenti di Rick and Morty basta andare su Netflix, dove sono disponibile tutte i cinque cicli di episodi precedenti.

Sul nostro sito potete recuperare anche la recensione di Rick and Morty 5, pubblicata sulla libreria della piattaforma streaming lo scorso autunno.