Rick and Morty 4, annunciata la maratona: Adult Swim ritrasmetterà tutti i nuovi episodi

Ieri è andato in onda su Adult Swim il finale della quarta stagione di Rick and Morty, la cui seconda metà ha esordito negli USA lo scorso 3 maggio. In attesa di sapere quando potremo finalmente vederla anche in Italia, il network americano ha organizzato una speciale maratona per la settimana prossima.

Secondo quanto riportato da Comicbook.com, infatti, durante la trasmissione Adult Swim ha annunciato l'arrivo di una maratona dedicata alla "stagione 4B" della serie animata, i cui 5 episodi andranno in onda sabato 7 giugno. Purtroppo l'iniziativa è solamente legata alla programmazione americana, e al momento non ci sono notizie sull'arrivo delle nuove puntate su Netflix.

Intanto, come rivelato nelle scorse settimane da Chris Parnell (voce di Jerry Smith), i lavori per la quinta stagione di Rick and Morty stanno proseguendo a ritmo spedito e potrebbe uscire anche prima del previsto. Non solo: il co-creatore Dan Harmon ha confermato che è in fase di sviluppo anche la stagione 6, di cui probabilmente gli autori stanno curando la sceneggiatura.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare le nostre impressioni sulla prima parte di Rick and Morty 4, attualmente disponibile nel catalogo italiano di Netflix. Vi è piaciuta la stagione fino a questo momento? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.