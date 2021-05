Rick and Morty, annunciato il folle spin-off The Vindicators: tornano i Difensori!

Dopo averli incontrati nelle precedenti stagioni di Rick and Morty, il disfunzionale gruppo di supereroi conosciuto come i "Difensori" sarà protagonista di una serie di cortometraggi spin-off che verranno distribuiti "attraverso le piattaforme digitali".

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, The Vindicators (nome originale del team) seguirà Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot e Noob Noob mentre "combattono il crimine, scongiurano genocidi e si scatenano senza la presenza di Rick and Morty." I corti saranno prodotti da Erica Rosbe e Sarah Carbiener insieme ai creatori di Rick and Morty Dan Harmon e Justin Roiland.

"Siamo entusiasti di tornare a lavorare nell'universo di Rick and Morty, e questi cortometraggi sono un'incredibile opportunità per esplorare ciò che accade dopo che i Difensori salvano (o distruggono) i mondi", hanno dichiarato le produttrici esecutive. "Siamo elettrizzati di mostrare quanto questa squadra di supereroi sia disfunzionale anche senza che Rick tenti di ucciderne la metà dei membri."

Insieme all'annuncio, il presidente di Adult Swim Michael Ouweleen ha spiegato che questi cortometraggi hanno l'obiettivo di "mettere qualcosa di esilarante a portata di tutti. Questi cortometraggi sono un modo per incontrare la prossima generazione di fan di Adult Swim nel posto in cui si trovano, offrendo ai nostri creatori un altro formato in cui giocare e innovare."



Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di Rick and Morty 5.