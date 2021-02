Rick and Morty, l'annuncio di uno scrittore: Sono iniziati i lavori sulla stagione 7

Mentre aspettiamo altre notizie sulla quinta stagione di Rick and Morty, uno scrittore dell'esilarante serie di Netflix ha voluto condividere alcune novità riguardo il futuro dello show di Justin Roiland e Dan Harmon.

Dopo la conclusione della quarta stagione, composta da dieci puntate e disponibile su Netflix, gli appassionati sono curiosi di scoprire come continueranno le avventure dei due protagonisti. Inoltre, la produzione ha anche fatto sapere di essere già al lavoro non solo sulla quinta stagione, ma anche su quelle successive. Nel tweet condiviso da Alex Rubens, scrittore dello show, che trovate in calce alla notizia scopriamo inoltre che gli showrunner sono già impegnati con la settima parte. Ecco il commento dello scrittore: "Posso dire che stiamo lavorando sulla stagione 7 di Rick and Morty? (se non posso, allora non ho detto niente e non stiamo lavorando su nessun progetto)". In un tweet successivo, Alex Rubens consiglia anche di seguire altre persone che sono al lavoro sulle puntate inedite della serie.

Per ora comunque non sappiamo quando sarà possibile vedere gli episodi della quinta stagione, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre informazioni a riguardo. Per concludere, ecco un nuovo progetto su cui è al lavoro il creatore di Rick and Morty e incentrato sull'Antica Grecia.