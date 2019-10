Rick and Morty: arriva il libro che svelerà i segreti di Rick

Mancano solo poche settimane all'uscita della quarta stagione di Rick and Morty e i produttori sono decisi a cavalcare l'onda del successo! Ad addolcire (o rendere più crudele?) l'attesa arriva in libreria "The Science of Rick and Morty: The Unofficial Guide to Earth’s Stupidest Show" il libro che promette di svelare i segreti della mente di Rick.

Una delle puntate più famose è di certo "The Rickshank Rickdemption” nella quale, durante un viaggio tra i suoi ricordi, Rick racconta dell'invenzione della sparaporte, delle tragiche vicende che l'anno accompagnata e della salsa Szechuan che l'ha reso possibile. È solo negli ultimi minuti che si scopre come sia tutto falso: nessuno tranne il visionario scienziato saprà mai la verità... O forse no?

Con il suo "The Science of Rick and Morty: The Unofficial Guide to Earth’s Stupidest Show", lo scrittore e fumettista Matt Brady cerca di analizzare e dare una spiegazione alle folli invenzioni di Rick e ci riesce nel migliore dei modi: si immedesima a pieno nel personaggio, con la serietà di chi sta scrivendo un vero trattato scientifico. Ecco un estratto della guida:

"Modificare i ricordi di qualcuno come ha fatto Rick è semplicissimo e chiunque può farlo. Ad un soggetto viene chiesto di ricordare un momento nel suo passato. L'interrogatore ha alcune informazioni su quel preciso istante e può dirigere il flusso della conversazione. Come accennato in precedenza, i ricordi sono vulnerabili quando vengono attivamente ricordati: tutto ciò che l'esaminatore deve fare per modificarli è mescolare delicatamente un paio di elementi reali del ricordo con uno falso e quindi chiedere al soggetto di descrivere quel particolare istante. Rick non ha dovuto far altro che ripetere questo semplice passaggio su se stesso ancora e ancora, fino a rendere impenetrabile il segreto della sparaporte."

Una precisione degna dell'Inception di Nolan, cos'è questo: un episodio crossover?

Che sia sul piccolo schermo o tra le pagine di un libro, non riusciamo proprio a resistere al fascino di Rick e fortunatamente non dovremo aspettare ancora molto: Morty tornerà a fianco del suo folle nonno a novembre su Adult Swim insieme a vecchie conoscenze dell'universo di Rick e Morty. Wubba lubba dub dub!