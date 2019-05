Rick and Morty: arriva il nuovo merchandise legato alla serie

In attesa dell'arrivo della quarta stagione di Rick and Morty, il network CNE ha annunciato una linea di nuovi prodotti legati all'universo della serie di Adult Swim.

Le nuove collaborazioni commerciali porteranno ad ampliare il già incredibile numero di cinquecento prodotti lanciati durante il 2019. Diventato nel corso degli anni un vero e proprio fenomeno della cultura pop, Rick and Morty si presenterà agli appassionati con diversi gadget e accessori, alcuni dei quali realizzati appositamente per richiamare un determinato episodio o una specifica sequenza.

Tra i prodotti più particolari possiamo notare:

I nuovi zaini di Sprayground caratterizzati dai colori vivaci ispirati alla serie.

caratterizzati dai colori vivaci ispirati alla serie. Gli abbigliamenti per cani e gatti, tra cui anche guinzagli e collari di Silver Paw .

. Le biciclette e relativi accessori come borracce e magliette, di State Bicycle Co.

La collaborazione tra Teenange Engineering e l'ideatore della serie Justin Roiland ha portato alla creazione di un operatore tascabile, un sintetizzatore vocale e un sequencer con microfono incorporato.

e l'ideatore della serie ha portato alla creazione di un operatore tascabile, un sintetizzatore vocale e un sequencer con microfono incorporato. Il gioco di ruolo da tavolo che fonde Dungeons & Dragons con il folle mondo di Rick and Morty, grazie alla partnership stretta tra Wizards of the Coast e Cartoon Network Enterprises.

I nuovi prodotti saranno inoltre accompagnati dallo sviluppo di quelli precedenti, come la miniserie a fumetti Rick and Morty vs Dungeons & Dragons II: Painscape che sarà pubblicato il prossimo 18 settembre.

Per poter guardare tutti i nuovi prodotti del merchandise di Rick and Morty vi rimandiamo al link alla fonte in calce all'articolo.

Ricordiamo infine che per gli appassionati della serie è possibile già conoscere le probabili idee della quinta stagione, mentre la quarta stagione di Rick and Morty arriverà a novembre.