Rick and Morty, arriva il Pickle Rick MIRACLE SELTZER in edizione limitata

La società di bevande MIRACLE SELTZER ha annunciato di aver collaborato con Adult Swim per un drink a tema Pickle Rick. Il Pickle Rick MIRACLE SELTZER verrà lanciato in concomitanza con l'Adult Swim Festival virtuale di quest'anno, in streaming gratuito sul canale YouTube Adult Swim, venerdì 13 e sabato 14 novembre.

"Quando il team di MIRACLE SELTZER è venuto da noi con questa opportunità unica, abbiamo dovuto dire di sì", ha detto Tricia Melton, chief marketing officer di Warner Bros. Kids, Young Adults and Classics. "Brinderemo con i nostri fan all'Adult Swim Festival e oltre con questo nuovo drink personalizzato ispirato a Rick e Morty."



Per creare questo nuovo seltzer, Miracle ha contattato Pickle Juice, i creatori originali della bevanda sottaceto formulata per alleviare i crampi muscolari e ricostituire gli elettroliti, per creare una versione arricchita di sapore del loro succo contenente acqua filtrata doppia, aceto biologico, sale, olio di aneto biologico, potassio, zinco e vitamina C ed E. Pickle Rick MIRACLE SELTZER è prodotto con ingredienti biologici certificati USDA, è senza zucchero e senza caffeina, senza aromi o coloranti artificiali.



“MIRACLE SELTZER è un biglietto di sola andata per una nuova dimensione, piena di puro amore psichico. Con l'aiuto dei nostri amici di Adult Swim (e in particolare Pickle Rick), ora puoi facilmente viaggiare in una di queste dimensioni in uno di questi universi in uno di questi continuum spazio-temporali, il tutto rimanendo idratato durante il tuo viaggio", ha detto B. Thom Stevenson, co-fondatore di MIRACLE SELTZER.



Oltre a lanciare la bevanda personalizzata, Miracle Seltzer ha anche prodotto una linea di prodotti in edizione limitata per i fan per celebrare la partnership, inclusi cappelli e borse in edizione limitata.

La tiratura in edizione limitata di Pickle Rick MIRACLE SELTZER può essere acquistata presso MIRACLE SELTZER, DashMart, Spencer Gifts, Extra Butter (NYC), Braindead Studios (LA), Sticky's Finger Joint (NY / NJ), Burgerlords (Los Angeles), Hungry Ghost Stampa (Providence) e Fetch Park (Atlanta).



Se siete curiosi potete scoprire nuove anticipazioni sulla quinta stagione di Rick and Morty e quando la serie potrebbe finire secondo una teoria.