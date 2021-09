Rick and Morty, in arrivo un nuovo speciale per Halloween!

La stagione 5 di Rick and Morty si è appena conclusa negli Stati Uniti, mentre in Italia è attesa su Netflix per il 22 ottobre. Nel frattempo, però, Cartoon Network ha fatto sapere che in vista di Halloween andrà in onda un nuovo corto horror!

Stando al tweet di Cartoon Network (che trovate in calce all'articolo), l'episodio dal titolo "The Great Yokai Battle of Akihabara" andrà in onda negli Stati Uniti nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, in un palinsesto che include anche due film d'animazione dedicati ai fan dell'universo DC: Batman Ninja e Batman: Under the Red Hood.

Negli Stati Uniti Rick and Morty 5 è stato un successo per Adult Swim, il blocco notturno di Cartoon Network, affermandosi come prodotto di punta della rete, grazie ad ascolti che superano il doppio della media di spettatori del blocco, seconda solo alla stagione 11 di The Walking Dead per quanto riguarda le TV via cavo. Il successo di pubblico ha quindi confermato l'accoglienza positiva già ricevuta dalla critica statunitense.

Intanto, la produzione delle stagioni 6 e 7 di Rick and Morty procede spedita nel tentativo di dare una maggiore continuità alla trama spesso troppo disomogenea, a detta dello showrunner Scott Marder, che ha confermato che la stagione 7 è nelle fasi finali della scrittura.

Siamo certi che anche con questo nuovo corto horror a sorpresa Rick and Morty saprà farsi spazio nel cuore dei fan di tutto il mondo!