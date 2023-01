Rick and Morty, l'autore Justin Roiland accusato di violenza domestica: rischia 7 anni

In un nuovo resoconto giudiziario che era stato tenuto privato fino a oggi, apprendiamo che Justin Roiland, acclamato autore della serie animata per adulti Rick and Morty, prodotta da Adult Swim, è stato accusato di diversi reati, tra cui violenza domestica, per cui rischia una condanna fino a sette anni di reclusione se giudicato colpevole.

Roiland è stato accusato dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange per un reato di aggressione domestica con lesioni corporali e di un reato di falsa detenzione per minaccia, violenza, frode e/o inganno. L'incidente in questione contro una sconosciuta sarebbe avvenuto nel gennaio 2020, secondo quanto si può leggere nella denuncia sporta nel maggio 2020. In base alle leggi della California, ciò significa che Roiland potrebbe finire dietro le sbarre fino a un massimo di sette anni e dover pagare multe salate, se riconosciuto colpevole.

Detto questo, non è ancora stata fissata una data per il processo e sembra che un patteggiamento sia in vista, secondo l'udienza tenutasi giovedì. Dopo essersi dichiarato non colpevole delle accuse nell'ottobre 2020, Roiland era presente all'udienza e dovrà partecipare a quella prevista per il 27 aprile.

"Per essere chiari, non solo Justin è innocente, ma ci aspettiamo anche che la questione venga archiviata una volta che l'ufficio del procuratore distrettuale avrà completato la sua metodica revisione delle prove", ha dichiarato a Deadline l'avvocato di Roiland, T. Edward Welbourn. "Non vediamo l'ora di scagionare il nome di Justin e di aiutarlo a lasciarsi alle spalle tutto questo il più rapidamente possibile".

Oltre all'immenso successo di Rick and Morty, Roiland è co-creatore e interprete della serie Solar Opposites di Hulu, rinnovata per una quinta stagione lo scorso ottobre. Roiland è anche la voce del personaggio di Chad Wagon nella serie Koala Man, creata da Michael Cusack e in onda sempre su Hulu negli Stati Uniti.

La sesta stagione di Rick and Morty è approdata su Netflix lo scorso dicembre con la sua prima parte; nelle prossime settimane è attesa la seconda parte che negli USA è già andata in onda. Su queste pagine la recensione di Rick and Morty 6.