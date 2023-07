Rick & Morty, iniziati i lavori per la Stagione 9! Ma quando esce?

Mentre stiamo ancora aspettando l'arrivo in streaming della Stagione 7, lo sviluppo attivo delle stagioni successive di Rick and Morty non si è mai fermata, sebbene sia andato incontro a una serie di inconvenienti, come l'allontanamento di Justin Roiland, co-autore dello show. Tuttavia, Adult Swim ha confermato l'inizio dei lavori sulla Stagione 9.

Il ritmo serrato della serie animata di Adult Swim è ben noto da quando Rick and Morty è stato rinnovato per 70 episodi in vista dell'uscita delle stagioni 4 e 5, e si è promesso subito che non ci sarebbe più stata una lunga attesa tra le nuove stagioni come accaduto nel corso dei primi anni di programmazione.

Secondo un aggiornamento fornito dallo staff di Rick and Morty (che viene dal produttore esecutivo Steve Levy) durante il panel Rick and Morty 10th Anniversary nell'ambito dell'Adult Swim Festival On the Green in occasione del weekend del San Diego Comic-Con 2023, sembra che non solo la Stagione 7 di Rick and Morty sia "in dirittura d'arrivo", ma che la Stagione 8 di Rick and Morty sia già stata completamente scritta e che il lavoro di scrittura sulla Stagione 9 di Rick and Morty sia appena iniziato come risultato del nuovo e più efficiente programma che la serie Adult Swim ha adottato soprattutto negli ultimi anni.

Come ha spiegato Steve Levy durante il panel di Rick and Morty, parte della Stagione 9 di Rick and Morty è stata già scritta. Sebbene i responsabili del dietro le quinte abbiano notato in precedenza che il lavoro sulla Stagione 8 di Rick and Morty era stato avviato prima dell'uscita della Stagione 6, ciò è in linea con l'attuale programmazione che la serie sta portando avanti da quando è stata rinnovata con un ordine di 70 episodi. Questa è probabilmente anche una buona notizia per i fan che temevano che tutti i cambiamenti dietro le quinte avrebbero avuto un impatto reale sull'uscita dei nuovi episodi.

Dopo il licenziamento di Justin Roiland, co-creatore della serie Rick and Morty, Adult Swim ha rinnovato l'impegno a continuare lo sviluppo della Stagione 7 di Rick and Morty: "Adult Swim ha concluso la sua collaborazione con Justin Roiland. Rick and Morty continuerà. La talentuosa e dedicata troupe è alacremente al lavoro sulla Stagione 7".

La data di uscita della stagione 7 di Rick and Morty non è ancora stata annunciata, così come i nomi dei nuovi doppiatori dei protagonisti, che fino ad ora avevano la voce di Roiland.