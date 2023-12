Rick and Morty avrà un'ottava stagione? Ecco cosa sappiamo

La settima stagione di Rick and Morty ha portato una serie di cambiamenti all’interno della narrazione del prodotto animato per adulti. Il finale di stagione, privo di un vero e proprio cliffhanger, ha però destato sospetti sulla continuazione della serie. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo sul futuro dell’apprezzato show televisivo.

Dopo aver parlato del finale della settima stagione di Rick and Morty, torniamo ad occuparci della serie creata da Justin Roiland e Dan Harmon per condividere quanto si sappia sulle future stagioni dello show.

Stando alle parole di Sarah Chalke, doppiatrice di Beth, l’ottava stagione sarebbe già stata scritta con il cast che starebbe attendendo una programmazione relativa alle registrazioni.

Sappiamo, tra l’altro, che Adult Swim ha ordinato un totale di 70 episodi dopo la terza stagione, con solo quaranta che sono stati presentati fino al settimo capitolo e, dunque, una concreta possibilità di vedere non solo un’ottava stagione, ma probabilmente anche una nona e una decima.

Anche il co-creatore Dan Harmon ha anticipato la nona stagione parlando dei cambiamenti dietro le quinte in seguito alla sostituzione dell’altro ideatore della serie, Justin Rolaind, ed affermando che l’ottavo capitolo segnerà l’inizio di un ritorno alle origini che probabilmente si concretizzerà nel corso della stagione successiva.

Ancora non è stata annunciata nessuna data d’uscita che si riferisca all’ottavo capitolo, e, in attesa di poter capire qualcosa di più e di avere notizie più concrete, vi lasciamo alla risposta di Adult Swim ai fan delusi da Rick and Morty 7.