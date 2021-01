Rick and Morty, Bernie Sanders è un meme anche nella serie animata!

I fan di Rick and Morty sono in attesa della quinta stagione della serie animata, per proseguire nelle avventure del folle scienziato Rick e di suo nipote Morty. Prima di scoprire i nuovi episodi, anche lo show di Justin Roiland e Dan Harmon è diventato l'universo per un meme su Bernie Sanders, che ormai spopolano sul web.

Il senatore del Vermont ha partecipato l'altro giorno al giuramento di Joe Biden quale nuovo presidente degli Stati Uniti d'America ed è stato immortalato in un look molto informale, con un paio di muffole alle mani.

L'outfit di Sanders, così differente dagli abiti maggiormente formali indossati da altri partecipanti all'evento, tra cui Barack e Michelle Obama, e Bill e Hillary Clinton, ha attirato l'attenzione degli spettatori e degli utenti del web, che hanno pensato bene d'infilare Sanders in qualsiasi assurdo contesto.



La quarta stagione di Rick and Morty si è conclusa con Rick che ha fatto i conti con l'impatto che le sue deliranti avventure hanno sulla famiglia Smith, in particolare quando ha deciso di clonare Beth senza rivelare quale delle due fosse la versione reale.

Rick Sanchez è forse il personaggio più amato dal pubblico, quello con il maggior carisma nonostante dei problemi di personalità piuttosto grossi. Al momento non sono state pubblicate novità sulla trama della quinta stagione. Ma Adult Swim ha condiviso su Twitter un nuovo divertente meme che vede Bernie Sanders su una navicella insieme a Morty e i fan dello show dovranno attendere ancora un po' per conoscere le novità della prossima stagione.



Space Beth potrebbe tornare nella quinta stagione della serie mentre il regista del corto anime sta progettando un sequel.