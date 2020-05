Rick and Morty, Beth è un clone? Sarah Chalke: 'Non vedo l'ora che possiate scoprirlo'

Le teorie su Rick and Morty non mancano di certo: la serie creata da Dan Harmon offre spunti a volontà per volare con la fantasia, e i fan non perdono occasione per sfruttarli a dovere. L'ultima idea diffusasi nella fanbase vuole, ad esempio, che Beth sia in realtà un clone da un bel po' di tempo.

La teoria nasce ispirandosi ad un episodio della terza stagione in cui Rick offriva alla figlia la possibilità di essere clonata, così che potesse sfruttare il suo clone per provvedere ai suoi doveri e utilizzare il suo tempo per andare in giro a vivere avventure di vario genere.

A commentare la cosa è stata la stessa Sarah Chalke, voce di Beth in Rick and Morty: "È così divertente. Non conosco la risposta, e onestamente non credo che la conoscerò mai. Non so se sarà mai rivelato. Ma penso che nella stagione 4 abbiamo affrontato la cosa in un modo fantastico, non vedo l'ora che possiate vedere tutto. Comunque sono obbligata a non dire nulla al riguardo" ha spiegato l'ex-star di Scrubs.

Sempre Sarah Chalke ha recentemente spiegato i motivi dietro il ritardo nella produzione della quinta stagione di Rick and Morty; nel frattempo, comunque, i lavori per la sesta stagione di Rick and Morty sono già partiti.