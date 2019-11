Rick and Morty: anche Capitain America è un fan dello show

Come abbiamo potuto vedere nel trailer di Rick and Morty, la celebre serie animata di Adult Swim è ormai arrivata alla quarta stagione. Anche Chris Evans, Capitan America per i più, ha voluto condividere la sua passione per le avventure dello scienziato pazzo e alcolizzato e del nipote.

Nel tweet, presente in calce alla notizia, l'attore presente nel MCU ha registrato uno spezzone dello show, accompagnato da questo messaggio: "Come fai a non amare questa serie?", nel video troviamo Rick in una inusuale discussione con la figlia Beth, nonostante il tono serio ed impegnato dei dialoghi, è presente la comicità tipica della serie, che ha contribuito al suo enorme successo.

Non è la prima volta che Chris Evans ha voluto consigliare ai suoi fan l'opera ideata da Justin Roiland e Dan Harmon, arrivando a dichiarare di aspettare con impazienza l'arrivo delle puntate inedite. I fan nel frattempo hanno già iniziato a sperare in un suo eventuale cameo, andando così ad unirsi a doppiatori quali Spencer Grammer, Sarah Chalke, famosa per il suo ruolo in Scrubs, e lo stesso Roiland, voce dei due pazzi protagonisti.

Ricordiamo che la quarta stagione andrà in onda a partire dal prossimo 10 novembre. Manca pochissimo quindi, mentre aspettiamo vi lasciamo con i titoli delle puntate di Rick and Morty 4.