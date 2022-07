Rick and Morty, Sara Carbiener sulle critiche alla stagione 3: 'Immotivate'

Mentre si attende con impazienza l'uscita di Rick and Morty 6, uno sparuto gruppo di spettatori continua a muovere pesanti critiche alla terza stagione dello show Adult Swim, sottolineando quanto la serie sia peggiorata da quel momento. e così una delle autrici ha voluto dire la sua sulla questione.

In un'intervista rilasciata a Screen Rant Sara Carbiener ha raccontato di come la stanza dello scrittore abbia accolto nuovi componenti in vista di quella stagione, aggiungendo nuove idee e nuovi punti di vista che però, una sparuta parte del fandom sembra non aver accolto in modo del tutto positivo.

"Per me è stato bello. Penso che le critiche siano state un po' eccessive e non capisco nemmeno bene a cosa siano dovute, la maggior parte di esse derivava semplicemente dall'arrivo di nuovi scrittori. Sembrava che le critiche arrivassero solo l'evoluzione della squadra di lavoro in se ma non, per ragioni effettive. Erano solo critiche immotivate. Non sembrava davvero che lo spettacolo stesse perdendo di qualità dopo la scelta di aggiungere nuovi membri nella stanza dello scrittore... Penso che, una volta superata questa cosa e dopo aver dimostrato che la serie è la stessa di sempre, questa gente abbia trovato altro a cui appigliarsi".

Carbiener ha poi aggiunto: "Non credo che il pubblico possa essere frustrato perchè delle donne inizino a lavorare ad uno show. Se c'erano altre cose poi che abbiano fatto arrabbiare il pubblico, non le ricordo, quindi non posso parlarne".

Nonostante qualche critica piovuta sugli autori (tra l'altro sono già a lavoro su Rick and Morty 8), la stagione 3 è stata comunque una delle più apprezzate, con episodi diventati davvero iconici per lo show, come ad esempio il numero 3 intitolato Cetriolo Rick. Impossibile dimenticarlo!