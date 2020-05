Rick and Morty: Chris Parnell rassicura sullo stato dei lavori della quinta stagione

Dopo gli ultimi commenti sulla quinta stagione di Rick and Morty, il doppiatore di Jerry è tornato a parlare delle prossime puntate inedite della serie, rassicurando i fan riguardo l'attuale stato dei lavori.

Gli appassionati della celebre serie nata da un'idea di Justin Roland e Dan Harmon hanno dovuto aspettare due anni tra la terza e la quarta stagione, per questo temono che l'attuale quarantena possa dilatare ancora di più i tempi lavorativi. A smentire le loro paure ci pensa Chris Parnell, voce di Jerry, che ha dichiarato ai microfoni di TV Line: "Non abbiamo ancora iniziato a doppiare la quinta stagione ma so per certo che hanno già scritto tutte le puntate e già sceneggiato alcune. Non so ancora quando inizieremo a lavorare sul doppiaggio. Anche se non sembra ho migliorato tutta la mia attrezzatura a casa, così da poter registrare anche da qui. Anche se, sarebbe facile andare nello studio a registrare la tua parte senza incontrare nessuno. Però no, per adesso non abbiamo ancora iniziato questa fase".

In attesa dell'arrivo della seconda parte della quarta stagione, già in onda su Adult Swim, vi lasciamo con le nostre prime impressioni su Rick and Morty 4, esilarante serie disponibile nel catalogo di Netflix.