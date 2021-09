Rick and Morty, Christopher Lloyd e Jaeden Martell sono perfetti nei ruoli live-action!

Mentre l'episodio finale della stagione 5 di Rick and Morty si prepara a debuttare negli Stati Uniti questa domenica, 5 settembre, Adult Swim ha pubblicato in rete un nuovo promo ufficiale destinato a fare il giro del web.

Come potete vedere in calce alla notizia, il filmato immagina un universo denominato C-132 in cui lo scienziato pazzo e suo nipote sono interpretati rispettivamente da Christopher Lloyd e Jaeden Martell, che ne rappresentato una perfetta versione live-action. D'altronde il primo è l'iconico volto di Doc Brown di Ritorno al Futuro, personaggio a cui la caratterizzazione di Rick deve certamente molto.

"Non la seguo da vicino, ma ho visto alcuni episodi e devo dirvelo, penso che sia molto divertente. So che è una specie di parodia di Doc e Marty" ha dichiarato Lloyd in una vecchia intervista con il Phoenix New Times, prima di aprire ad una sua comparsa nella serie: "Mi piacerebbe, ovviamente. Penso che sia davvero divertente".

Nel frattempo restiamo in attesa di scoprire la data di uscita di Rick and Morty 5 su Netflix, per cui non dovrebbe mancare ormai molto visto che la stagione sta per giungere al termine su Adult Swim. Intanto, è stato confermato che il finale di Rick and Morty 5 durerà ben 60 minuti.