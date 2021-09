Rick and Morty, Christopher Lloyd: 'Rick Sanchez e Doc Brown sono come fratelli'

I fan di Rick and Morty non sono poi rimasti così sorpresi dalla scelta di Christopher Lloyd come versione in live-action di Rick Sanchez della serie animata poiché già il personaggio originale è stato più volte ribadito essere stato ispirato dal Doc Brown di Ritorno al Futuro, dato che la serie stessa era nata come parodia del film di Zemeckis.

Nel corso di una recente chiacchierata con Gizmodo, proprio Christopher Lloyd è tornato a parlare del suo coinvolgimento nei panni di Rick Sanchez per lo spot in live-action di Rick and Morty andato in onda su Adult Swim e qui ha spiegato la profonda connessione che lega i personaggi di Rick e di Doc Brown di Ritorno al Futuro; l'attore ha ammesso infatti che lui sente "come se Doc Brown e Rick Sanchez fossero due fratelli che hanno preso due strade diverse nel corso delle loro vite".

Lo stesso Lloyd in precedenza aveva confessato di conoscere la serie animata ma di non averne seguito tutti gli episodi prima di accettare la parte nello spot in live-action: "Non la seguo da vicino, ma ho visto alcuni episodi e devo dirvelo, penso che sia molto divertente. So che è una specie di parodia di Doc e Marty" aveva dichiarato Lloyd al Phoenix New Times, prima di aprire ad una sua comparsa nella serie: "Mi piacerebbe, ovviamente. Penso che sia davvero divertente".

Intanto la quinta stagione di Rick and Morty è stata un successo in termini di ascolti; si è infatti confermata di gran lunga come il titolo di punta del network Adult Swim, con i due episodi conclusivi della stagione 5 che hanno raggiunto un numero di spettatori pari quasi al doppio della media di Adult Swim.

